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12:10 (мск), источник: Деловое сообщество

Ночью в Ростове под колесами поезда погиб студент ЮФУ

В ночь на 1 ноября, в 4 часа, на перегоне станции «Ростов — Берег» студента 1-го курса ЮФУ сбил поезд.

Согласно предварительной информации, молодой человек перебегал железнодорожные пути перед проходящим составом. Он скончался до приезда медиков. В настоящее время следователи осматривают место трагедии, опрашивают родителей погибшего, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что за последний месяц это уже четвертый подобный случай на территории Ростова-на-Дону. В ночь на 13 октября на 1175 км станции Новочеркасск 19-летняя девушка погибла под колесами поезда «Новороссийск — Екатеринбург». Машинист состава не успел совершить торможение. Днем ранее рядом с Соловьиной рощей под колесами поезда погибла 12-летняя девочка, перебегавшая железнодорожные пути перед приближающимся составом, а 9 октября на остановочной платформе «Рабочий городок» поезд задавил 45-летнего мужчину.

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