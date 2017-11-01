Ночью в Ростове под колесами поезда погиб студент ЮФУ
В ночь на 1 ноября, в 4 часа, на перегоне станции «Ростов — Берег» студента 1-го курса ЮФУ сбил поезд.
В ночь на 1 ноября, в 4 часа, на перегоне станции «Ростов — Берег» студента 1-го курса ЮФУ сбил поезд.
Согласно предварительной информации, молодой человек перебегал железнодорожные пути перед проходящим составом. Он скончался до приезда медиков. В настоящее время следователи осматривают место трагедии, опрашивают родителей погибшего, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что за последний месяц это уже четвертый подобный случай на территории