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12:27 (мск), источник: Новая Кубань

«Почта России» прокомментировала инцидент со сгоревшими посылками в Сочи

Клиентам предлагают обратиться на «горячую линию» за возмещением ущерба.

Краснодар. 1 ноября — Новая Кубань. Утром рядом с отделением «Почты России», расположенном в переулке Правды в поселке Головинка, сгорел УАЗ, перевозивший отправления. В социальных сетях уже появилась информация от очевидцев, что огонь уничтожил имущество граждан.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края сообщает, что по вопросам, связанным с возмещением, клиенты могут обращаться по телефону «горячей линии» Лазаревского почтамта (862) 270−30−32 или в свое почтовое отделение.

По предварительным данным причиной возгорания послужило замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля. Перед выездом на маршрут в соответствии с регламентом машина должна была пройти техосмотр. УАЗ был застрахован.

В результате происшествия никто не пострадал.

 — Обслуживание клиентов ведется в штатном режиме, — говорится в официальном релизе ведомства.

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