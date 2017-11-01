«Почта России» прокомментировала инцидент со сгоревшими посылками в Сочи
Клиентам предлагают обратиться на «горячую линию» за возмещением ущерба.
Клиентам предлагают обратиться на «горячую линию» за возмещением ущерба.
Краснодар. 1 ноября — Новая Кубань. Утром рядом с отделением «Почты России», расположенном в переулке Правды в поселке Головинка, сгорел УАЗ, перевозивший отправления. В социальных сетях уже появилась информация от очевидцев, что огонь уничтожил имущество граждан.
По предварительным данным причиной возгорания послужило замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля. Перед выездом на маршрут в соответствии с регламентом машина должна была пройти техосмотр. УАЗ был застрахован.
В результате происшествия никто не пострадал.
— Обслуживание клиентов ведется в штатном режиме, — говорится в официальном релизе ведомства.