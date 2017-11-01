«Почта России» прокомментировала инцидент со сгоревшими посылками в Сочи

Краснодар. 1 ноября — Новая Кубань. Утром рядом с отделением «Почты России», расположенном в переулке Правды в поселке Головинка, сгорел УАЗ, перевозивший отправления. В социальных сетях уже появилась информация от очевидцев, что огонь уничтожил имущество граждан.

Пресс-служба УФПС Краснодарского края сообщает, что по вопросам, связанным с возмещением, клиенты могут обращаться по телефону «горячей линии» Лазаревского почтамта (862) 270−30−32 или в свое почтовое отделение.



По предварительным данным причиной возгорания послужило замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля. Перед выездом на маршрут в соответствии с регламентом машина должна была пройти техосмотр. УАЗ был застрахован.