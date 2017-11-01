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12:14 (мск), источник: Actualitati.md

В Леова пожарные спасли упавшую в 20 метровый колодец женщину

Инцидент произошел накануне днем в Леова. Родные сообщили в службу спасения о пропавшей 48-летней женщине, которая вышла из дома и так и не вернулась.

Источник: Actualitati.md

Специалисты Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций обнаружили женщину в 20-метровом колодце, не способную самостоятельно выбраться.

Спасение женщины заняло около 15 минут, после чего ее передали врачам скорой помощи. У женщины диагностировали переохлаждение. В настоящее время ее жизнь находится вне опасности.

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