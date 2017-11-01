В Леова пожарные спасли упавшую в 20 метровый колодец женщину
Инцидент произошел накануне днем в Леова. Родные сообщили в службу спасения о пропавшей 48-летней женщине, которая вышла из дома и так и не вернулась.
Инцидент произошел накануне днем в Леова. Родные сообщили в службу спасения о пропавшей 48-летней женщине, которая вышла из дома и так и не вернулась.
Специалисты Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций обнаружили женщину в 20-метровом колодце, не способную самостоятельно выбраться.
Спасение женщины заняло около 15 минут, после чего ее передали врачам скорой помощи. У женщины диагностировали переохлаждение. В настоящее время ее жизнь находится вне опасности.