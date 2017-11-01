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13:51 (мск), источник: РИАМО

Второй пожарный вертолет заступает на дежурство в Москве

РИАМО — 1 ноя. В Московском авиационном центре с целью своевременного выполнения задач по авиационному обеспечению экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации на дежурство заступает новый пожарный вертолет, сообщил РИАМО в среду представитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Источник: РИА "Новости"
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«В столице на регулярные дежурства заступил второй пожарный вертолет Ка32А с водосливным устройством ВСУ-5 (5 тонн) на внешней подвеске. Это значит, что два воздушных судна каждый день будут постоянно находиться в оперативной готовности, что позволит экипажам ГКУ “МАЦ” в случае возникновения ЧС вылететь для его ликвидации в течение 15 минут после вызова», — отметил собеседник агентства.

Вертолеты Ка 32А, находящиеся в оперативном управлении МАЦ, предназначены для тушения пожаров, выполнения аварийно-спасательных работ со спасательной лебедкой, доставки спасателей, спасательной техники и снаряжения к местам чрезвычайной ситуации, а также разведки пожароопасной и паводковой обстановки. Вертолеты также могут быть оборудованы системой «Грапл», для автоматического захвата груза при разборе завалов и автокатастроф.

Для города это очень важно. Постановкой на дежурство второго вертолета мы решили проблему одновременного вылета двух экипажей на ЧС. Ведь теперь людям не нужно внезапно подскакивать по тревоге и из дома бежать на аэродром, с сегодняшнего дня второй экипаж постоянно будет находиться на месте.
Вячеслав Ивлиев
Командир летного отряда Московского авиационного центра

«Это вдвойне повысит эффективность нашей работы в борьбе с огненной стихией и, без сомнения, усилит безопасность жителей столицы», — подчеркнул командир летного отряда Московского авиационного центра Вячеслав Ивлиев.

По его словам, только в этом году экипажами пожарных вертолетов для ликвидации ЧС в столице было сброшено более 600 тон огнегасящей жидкости, что помогло потушить несколько крупнейших пожаров, в том числе крупный в ТЦ «Синдика» и ночной пожар в Северном Медведкове.

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