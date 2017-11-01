Второй пожарный вертолет заступает на дежурство в Москве

Источник: РИА "Новости"

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«В столице на регулярные дежурства заступил второй пожарный вертолет Ка32А с водосливным устройством ВСУ-5 (5 тонн) на внешней подвеске. Это значит, что два воздушных судна каждый день будут постоянно находиться в оперативной готовности, что позволит экипажам ГКУ “МАЦ” в случае возникновения ЧС вылететь для его ликвидации в течение 15 минут после вызова», — отметил собеседник агентства.

Вертолеты Ка 32А, находящиеся в оперативном управлении МАЦ, предназначены для тушения пожаров, выполнения аварийно-спасательных работ со спасательной лебедкой, доставки спасателей, спасательной техники и снаряжения к местам чрезвычайной ситуации, а также разведки пожароопасной и паводковой обстановки. Вертолеты также могут быть оборудованы системой «Грапл», для автоматического захвата груза при разборе завалов и автокатастроф.

Для города это очень важно. Постановкой на дежурство второго вертолета мы решили проблему одновременного вылета двух экипажей на ЧС. Ведь теперь людям не нужно внезапно подскакивать по тревоге и из дома бежать на аэродром, с сегодняшнего дня второй экипаж постоянно будет находиться на месте. Вячеслав Ивлиев Командир летного отряда Московского авиационного центра

«Это вдвойне повысит эффективность нашей работы в борьбе с огненной стихией и, без сомнения, усилит безопасность жителей столицы», — подчеркнул командир летного отряда Московского авиационного центра Вячеслав Ивлиев.