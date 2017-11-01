Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Россия пригрозила закрыть небо для самолетов авиакомпании KLM
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на ТрампаКто и как ведет расследование «российского досье» в США
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
12:29 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе полицейские задержали блогера «Бациллу»

Сегодня ночью полицейские задержали общественника Азамата В., известного как «Бацилла».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

По нашей информации, инцидент произошел сегодня ночью по улице Степана Кувыкина. Валеева в нетрезвом состоянии задержали после обнаружения в подъезде трупа с телесными повреждениями. Реальную причину смерти человека еще предстоит установить эксперту. Источник рассказал, что в отделе полиции «Бацилла» был уверен, что сотрудники его знали в лицо.

Некоторые из правоохранителей действительно признали в задержанном блогера, известного своими провокационными роликами на Youtube. Добавим, что героями многих из видео общественника являются действующие сотрудники полиции и ГИБДД.

По информации правоохранителей, Азамат В. был ранее неоднократно судим за умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, угрозы убийством.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Хэллоуин добрался до МКС
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь