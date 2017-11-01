В Уфе полицейские задержали блогера «Бациллу»
Сегодня ночью полицейские задержали общественника Азамата В., известного как «Бацилла».
Сегодня ночью полицейские задержали общественника Азамата В., известного как «Бацилла».
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
По нашей информации, инцидент произошел сегодня ночью по улице Степана Кувыкина. Валеева в нетрезвом состоянии задержали после обнаружения в подъезде трупа с телесными повреждениями. Реальную причину смерти человека еще предстоит установить эксперту. Источник рассказал, что в отделе полиции «Бацилла» был уверен, что сотрудники его знали в лицо.
Некоторые из правоохранителей действительно признали в задержанном блогера, известного своими провокационными роликами на Youtube. Добавим, что героями многих из видео общественника являются действующие сотрудники полиции и ГИБДД.
По информации правоохранителей, Азамат В. был ранее неоднократно судим за умышленное причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, угрозы убийством.