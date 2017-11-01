В Уфе разыскивается 21-летний парень, пропавший после ссоры с девушкой

21-летний Владимир Фархутдинов пропал в воскресенье, 29 октября. По словам родных, после ссоры с девушкой он отключил телефон и больше дома не появлялся. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.



Приметы Владимира: рост 170 см., глаза зеленые, волосы короткие темно-коричневые, в ушах тоннели. Был одет в чёрную куртку «Nike», светлые джинсы, голубые кеды, кепку с цветами.



Всем, кто обладает какой-либо информацией о Владимире, просьба обратиться по телефону: +79177949484 (волонтеры)



В последнее время участились случаи пропажи подростков и молодых людей: так, 19 октября в Дёме пропала 16-летняя Дарья Краснова, с тех пор о ней ничего неизвестно. 14-летний Артем Павлов убежал из дома после ссоры с мамой 14 октября, однако вскоре нашелся живым.