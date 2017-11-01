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12:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе устраняют последствия непогоды: зафиксированы два случая падения деревьев на автомобили

УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе городские службы устраняют последствия непогоды. Из-за сильного ветра сегодня, 1 ноября, в городе зафиксированы два случая падения деревьев на автомобили. Повреждены провода электроснабжения, пострадавших нет, сообщает пресс-служба мэрии.

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Также по информации городской администрации, сильные порывы ветра стали причиной падения части утеплителя фасада дома по адресу улица Российская, 60. В настоящее время последствия инцидента устраняют представители застройщика ООО «СтройинвестУфа» вместе с управляющей компанией ООО УК «Энергия». Также на месте находятся сотрудники коммунальных служб Орджоникидзевского района.

В связи с установившимися погодными условиями городские службы призывают уфимцев быть осмотрительными, избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, а также хрупкими и ненадежными конструкциями. По данным МЧС по республике, порывы ветра в Уфе могут достигать 23 м/с.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автовладельцам не рекомендуется оставлять свои транспортные средства возле деревьев, особенно на придомовой территории.

Напоминаем, в любой экстренной ситуации горожане могут обратиться по единому телефону 112 Службы спасения города Уфы.

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