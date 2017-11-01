В Уфе устраняют последствия непогоды: зафиксированы два случая падения деревьев на автомобили

Также по информации городской администрации, сильные порывы ветра стали причиной падения части утеплителя фасада дома по адресу улица Российская, 60. В настоящее время последствия инцидента устраняют представители застройщика ООО «СтройинвестУфа» вместе с управляющей компанией ООО УК «Энергия». Также на месте находятся сотрудники коммунальных служб Орджоникидзевского района.

В связи с установившимися погодными условиями городские службы призывают уфимцев быть осмотрительными, избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, а также хрупкими и ненадежными конструкциями. По данным МЧС по республике, порывы ветра в Уфе могут достигать 23 м/с.

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Автовладельцам не рекомендуется оставлять свои транспортные средства возле деревьев, особенно на придомовой территории.