Алматинец рассказал, как незаконно выданные в ЦОНе справки использовали в суде

В соцестях посыпались сообщения о том, что случай Анны Димитриевич не единичный.

Как выяснилось, по одному из них скоро даже состоится суд. Правда, человек, от имени которого были незаконно получены справки, самостоятельно добивается справедливости, потому что полиция не стала расследовать уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

На самом деле история эта началась не в 2017 году, а гораздо раньше, и связана она с недвижимостью. Сюжет о том, как дети обманом отняли у матери квартиру в Астане, выходил на одном из телеканалов.

Если кратко, то, со слов 75-летней Айтжамал Ашимовой, она купила квартиру, оформив на младшего сына Жаныбека. В квартире жили сама Айтжамал Ашимова, ее дочь — инвалид 1 группы, внук и сын Жаныбек. Пожилая мать утверждает, что старший сын подделал доверенность и переписал квартиру на своего сына.

Далее к делу подключилась еще одна дочь Айтжамал, которая впоследствии присвоила квартиру себе. Далее она через суд выселила из квартиры младшего брата Жаныбека и племянника. Мать и сестру с ограниченными возможностями пока не трогают.

Жаныбек подал в суд. Длятся тяжбы с 2016 года. Гражданские иски он проиграл, сейчас идет следствие уже по уголовному делу, по факту подделки доверенности. И Айтжамал Ашимова с младшим сыном считают, что следствие тормозится из-за того, что ее старший сын в Кокшетау, где идет расследование, имеет определенный вес.

«Множество фактов указывает, что доверенность подделана им. Мы определили, что подпись в книге регистрации принадлежит ему. Но, тем не менее, следственные органы сетуют на то, что они не знают, кто эту доверенность подделал. Говорят, что нет прямых доказательств. И будут теперь искать того, кто подделал по всему Казахстану. Был бы кто-нибудь другой, простой гражданин, его уже давно посадили бы. Вроде бы успешные. Старший сын бизнесмен, обладатель сети аптек, ресторана, гостиницы. Дочь адвокат. Чего им не хватает, не знаю, вцепились в квартиру, которая мне по праву принадлежит», — негодует Айтжамал Ашимова.

И, как утверждает Жаныбек, который, как бывший владелец квартиры, сейчас вынужден судиться с братом и сестрой, от его имени, от имени матери и племянника в ЦОНе Алатауского района Алматы в разное время были взяты несколько справок.

«В общем количестве около 8 справок было взято. Я это случайно узнал. Зашел в Egov, и там информация о том, что взята справка. Я не знал, куда обратиться. Позвонил по номеру 1414. Посоветовали написать в Министерство (прим.ред.: Министерство информации и коммуникации). Написал туда, мне написали, что справки якобы случайно взяли… … Как оказалось, взяли в ЦОНе Алатауского района. Когда стал проверять, на свое имя, на имя мамы, племянника, вышли совпадения, что пара сотрудников именно с этого ЦОНа идут. Мы в этом ЦОНе никогда не были… … Я тогда начал писать в Министерство информации, что я там никогда не был. Попросил предоставить копии запросов. И мне выслали копии, где от нас подписался кто-то другой. Якобы в нашем присутствии, но другой человек. Мы узнали эту подпись», — рассказал Жаныбек.

По его словам, она похожа на подпись его старшей сестры, с которой он сейчас судится из-за квартиры. Но это, по словам Жанибека, еще нужно будет доказать в суде.

В одном из ответов от МИК РК сообщалось о том, что сотруднику ЦОНа Алатауского района был объявлен выговор. Также рассматривался вопрос «дисциплинарного характера руководителя отдела ЦОН».

После получения ответов из МИК Жаныбек написал заявление в РУВД. Но там никаких мер не предприняли.

«Я писал жалобу в прокуратуру. Там отклонили заявление и сказали, чтобы я подавал в суд в частном порядке. Что я и сделал», — рассказал Жаныбек. Суд будет проходить в Алмалинском районном суде.

Однако на днях, после того, как в обществе поднялся шум вокруг истории Анны Димитриевич, алматинец снова написал в прокуратуру. Как ему объясняли там раньше, части 1,2 статьи 147 УК РК попадают под частную жалобу. Поэтому он обратился в суд в частном порядке. Однако случай Жаныбека, как он считает, попадает под часть 4 данной статьи — «распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного сбора и (или) обработки иных персональных данных».

«Эти данные из ЦОНа сестра прикладывала в уголовном деле, где она проходит ответчиком. Она приложила в суде. Тогда мы не придали этому значения. Я потом, когда начал сопоставлять, даты требования этих справок совпадают — это одни и те же справки. То есть в УВД принимают документы, и даже не спрашивают, каким образом, законным ли, они были получены. В прокуратуре в официальном ответе подтвердили, что справки предоставлены ответчиком», — рассказал Жаныбек.