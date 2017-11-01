На трассе под Красноярском после ДТП вспыхнула грузовая Scania (видео)
Очевидцы предположили, что КАМАЗ пытался свернуть с трассы, а водитель Scania не заметил это и пошел на обгон.
Очевидцы предположили, что КАМАЗ пытался свернуть с трассы, а водитель Scania не заметил это и пошел на обгон.
После ДТП на трассе под Красноярском сгорел грузовик, об этом рассказали очевидцы происшествия.
Авария произошла сегодня днем на 862 км трассы Р-255. Как рассказали в
По данным
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.