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12:54 (мск), источник: Newslab.ru

На трассе под Красноярском после ДТП вспыхнула грузовая Scania (видео)

Очевидцы предположили, что КАМАЗ пытался свернуть с трассы, а водитель Scania не заметил это и пошел на обгон.

После ДТП на трассе под Красноярском сгорел грузовик, об этом рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня днем на 862 км трассы Р-255. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, грузовики Scania и КАМАЗ ехали в одном направлении — со стороны Канска в Красноярск. По неизвестной причине они столкнулись и Scania съехала в кювет и там загорелась. Водитель успел покинуть машину и не пострадал. Камазист тоже никаких травм не получил.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным пресс-службы ГИБДД, грузовиком иностранного производства управлял 54-летний водитель, а КАМАЗ вел 30-летний мужчина. Очевидцы предположили, что отечественный автомобиль пытался свернуть с трассы, а водитель Scania не заметил это и пошел на обгон.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

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