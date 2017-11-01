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12:55 (мск), источник: ТАСС

В Крыму создана межведомственная комиссия для выяснения причин аварий на газопроводе

Член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет также отметил, что комиссия установит ущерб, нанесенный газовой системе региона.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Работа межведомственной комиссии организована в Крыму для выяснения причин аварий на двух линиях газопровода в районе Алушты. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

«Сейчас работает межведомственная комиссия, поэтому говорить о каких-то выводах преждевременно. Я думаю, что к вечеру будет все понятно», — сказал он.

По словам Шеремета, в комиссию вошли все заинтересованные службы и ведомства. «Органы исполнительной власти, включая федеральную, работают совместно», — уточнил он, добавив, что комиссия также установит, какой ущерб нанесен газовой системе Крыма.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что в республике произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты, кроме того, обрушилась ЛЭП. Правоохранительные органы проверяют все версии, включая диверсии.

Из-за аварий на линиях газопровода без газа остались около 1,5 тыс. человек, проживающих в населенных пунктах Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино и Утес. По сообщению компании «Крымэнерго», в результате технологического нарушения на двух высоковольтных линиях, осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма, энергоснабжение потребителей не прекращалось. Полное восстановление работы высоковольтных линий электропередачи планируется в течение 72 часов, а газоснабжение, как ожидается, восстановят уже к вечеру среды.

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