В Крыму создана межведомственная комиссия для выяснения причин аварий на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Работа межведомственной комиссии организована в Крыму для выяснения причин аварий на двух линиях газопровода в районе Алушты. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

«Сейчас работает межведомственная комиссия, поэтому говорить о каких-то выводах преждевременно. Я думаю, что к вечеру будет все понятно», — сказал он.

По словам Шеремета, в комиссию вошли все заинтересованные службы и ведомства. «Органы исполнительной власти, включая федеральную, работают совместно», — уточнил он, добавив, что комиссия также установит, какой ущерб нанесен газовой системе Крыма.

Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что в республике произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты, кроме того, обрушилась ЛЭП. Правоохранительные органы проверяют все версии, включая диверсии.