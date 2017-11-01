В Крыму создана межведомственная комиссия для выяснения причин аварий на газопроводе
Член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет также отметил, что комиссия установит ущерб, нанесенный газовой системе региона.
Член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет также отметил, что комиссия установит ущерб, нанесенный газовой системе региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Работа межведомственной комиссии организована в Крыму для выяснения причин аварий на двух линиях газопровода в районе Алушты. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.
«Сейчас работает межведомственная комиссия, поэтому говорить о
По словам Шеремета, в комиссию вошли все заинтересованные службы и ведомства. «Органы исполнительной власти, включая федеральную, работают совместно», — уточнил он, добавив, что комиссия также установит, какой ущерб нанесен газовой системе Крыма.
Ранее со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова сообщалось, что в республике произошли аварии на двух линиях газопровода в районе Алушты, кроме того, обрушилась ЛЭП. Правоохранительные органы проверяют все версии, включая диверсии.