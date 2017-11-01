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12:37 (мск), источник: Новый Калининград

В «Храброво» сняли с самолета в Минск иностранца, объявленного в розыск Интерполом

Накануне в «Храброво» сняли с рейса «Калининград-Минск» 55-летнего жителя ближнего зарубежья, который несколько лет находился в розыске по требованию Интерпола. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Калининградской области.

Источник: Новый Калининград

По данным правоохранительных органов, он имел вид на жительство в России и проживал длительное время Калининграде под вымышленной фамилией и соблюдая строжайшую конспирацию. Как было установлено, его уже несколько лет разыскивают правоохранительные органы одной из стран Евросоюза за преступления по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса и на его арест Интерполом выдан европейский ордер. Его подозревают в том, что, проживая в одной из европейских стран, он в составе преступной группы грабил банки и офисы. Во время налетов на банки преступники использовали муляжи боевого оружия.

Отметим, что задержан разыскиваемый Интерполом преступник был при участии сотрудников транспортной полиции.

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