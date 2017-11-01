СК начал доследственную проверку по факту нападения на врача-нейрохирурга в Братске

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, мужчина напал на врача-нейрохирурга прямо во время осмотра в Братске 30 октября. По словам очевидцев, в медицинском кабинете у пациента произошел выплеск агрессии, он несколько раз ударил медика ногой в спину и грудь. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку. Мужчина скрылся из больницы, но позже обратился в травмпункт Братской городской больницы № 1 с ушибами и ссадинами лица.