СК начал доследственную проверку по факту нападения на врача-нейрохирурга в Братске
Следователями организована доследственная проверка по факту нападения пациента на
Следователями организована доследственная проверка по факту нападения пациента на
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, мужчина напал на
Сотрудниками полиции также проводится проверка по факту причинения телесных повреждений медицинскому работнику. Все участники инцидента установлены.