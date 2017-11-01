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12:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал доследственную проверку по факту нападения на врача-нейрохирурга в Братске

Следователями организована доследственная проверка по факту нападения пациента на врача-нейрохирурга травматологического пункта Братской городской больницы № 1.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, мужчина напал на врача-нейрохирурга прямо во время осмотра в Братске 30 октября. По словам очевидцев, в медицинском кабинете у пациента произошел выплеск агрессии, он несколько раз ударил медика ногой в спину и грудь. Попытавшуюся его успокоить медицинскую сестру дебошир с силой схватил за руку. Мужчина скрылся из больницы, но позже обратился в травмпункт Братской городской больницы № 1 с ушибами и ссадинами лица.

Сотрудниками полиции также проводится проверка по факту причинения телесных повреждений медицинскому работнику. Все участники инцидента установлены.

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