В Брюховецком районе возбудили дело после исчезновения 17-летнего подростка
В Брюховецком районе возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.
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В Брюховецком районе возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.
В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего Никиты Артеменко. Она рассказала, что ее сын 1 августа вышел из дома на улице Кирова в станице Брюховецкой и не вернулся, сообщает
СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Всех, кто знает о месте нахождения ребенка, просят сообщить по телефону: