В Брюховецком районе возбудили дело после исчезновения 17-летнего подростка

В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего Никиты Артеменко. Она рассказала, что ее сын 1 августа вышел из дома на улице Кирова в станице Брюховецкой и не вернулся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.