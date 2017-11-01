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15:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Брюховецком районе возбудили дело после исчезновения 17-летнего подростка

В Брюховецком районе возбудили уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего.

В правоохранительные органы обратилась мать 17-летнего Никиты Артеменко. Она рассказала, что ее сын 1 августа вышел из дома на улице Кирова в станице Брюховецкой и не вернулся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Всех, кто знает о месте нахождения ребенка, просят сообщить по телефону: 8 (918) 372−72−27.

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