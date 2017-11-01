Сбивший полицейского в Нижегородской области водитель мотоцикла проведет 7 лет в колонии

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Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в октябре Сергачским райсудом вынесен приговор 54-летнему жителю региона, который был признан виновным сразу по трем статьям УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Согласно версии следствия, еще 6 сентября прошлого года мужчина управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Когда сотрудник полиции потребовал остановить мотоцикл без регистрационного номера, водитель продолжил движение. Страж правопорядка попытался правой рукой, на которой висел жезл, оттолкнуться от летящего на него мотоцикла, но ремень жезла зацепился за руль.

Представителя власти протащило по дорожному покрытию около шести метров, здоровью полицейского нанесен тяжкий вред.

Как отмечается в сообщении, на момент ЧП обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, к тому же был лишен водительских прав.

Кроме того, в ночь с 3 на 4 сентября 2014 года в ходе ссоры с сожительницей мужчина ударил ее ногой в живот, в результате чего произошел разрыв кишечника, и потерпевшую пришлось прооперировать. Женщина заговорила о произошедшем лишь спустя несколько лет.