Машина упала с моста в Тогучине

Источник: VN.ru

ДТП произошло в 16 часов 1 ноября в Тогучине около здания районного суда. При неустановленных обстоятельствах автомобиль ВАЗ-2115, перевозивший как минимум три человека, вылетел с поста и приземлился на крышу. Высота падения составила 3,5 метра.

Судя по фото, в аварии пострадали три человека. Женщина осталась жива, состояние двух мужчин не уточняется.

На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Падение с высоты в автомобиле, даже если тот в итоге переворачивается на крышу, не всегда заканчивается трагедией. В июле две девушки на кроссовере Toyota RAV4 снесли ограждение на верхней парковке торгового центра «Невский» на Гусинобродском шоссе и рухнули вниз.