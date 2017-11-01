Машина упала с моста в Тогучине
Серьезное ДТП произошло в городе Тогучин Новосибирской области — автомобиль ВАЗ-2115 упал с моста и перевернулся на крышу. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы с места события.
Серьезное ДТП произошло в городе Тогучин Новосибирской области — автомобиль ВАЗ-2115 упал с моста и перевернулся на крышу. Есть пострадавшие, сообщают очевидцы с места события.
ДТП произошло в 16 часов 1 ноября в Тогучине около здания районного суда. При неустановленных обстоятельствах автомобиль ВАЗ-2115, перевозивший как минимум три человека, вылетел с поста и приземлился на крышу. Высота падения составила 3,5 метра.
Судя по фото, в аварии пострадали три человека. Женщина осталась жива, состояние двух мужчин не уточняется.
На месте работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Падение с высоты в автомобиле, даже если тот в итоге переворачивается на крышу, не всегда заканчивается трагедией. В июле две девушки на кроссовере Toyota RAV4 снесли ограждение на верхней парковке торгового центра «Невский» на Гусинобродском шоссе и рухнули вниз.
В результате машина перевернулась и приземлилась на крышу. Высота падения составила три метра. При этом девушкам удалось избежать серьезных травм, хотя на фотографиях последствия аварии выглядели жутковато.