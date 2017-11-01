Омский нумизмат отдал челябинскому мошеннику 234 тысячи за фальшивые монеты и ложки
Рассмотрев дома 173 монеты и 10 чайных ложек, пенсионер понял: незнакомец подсунул ему
Рассмотрев дома 173 монеты и 10 чайных ложек, пенсионер понял: незнакомец подсунул ему
В полицию Чкаловского посёлка обратился 66-летний нумизмат. Коллекционер пожаловался, что его обманул мошенник.
Омский пенсионер много лет занимается нумизматикой. В середине октября к нему на улице подошёл незнакомый молодой человек, который
УМВД по Омской области:
— В результате сделки потерпевший купил у нового знакомого 20 монет жёлтого цвета, 153 монеты серебристого цвета и 10 чайных ложек. Уже дома при детальном рассмотрении и сравнении купленных монет с оригинальными из своей коллекцией заявитель обнаружил, что все приобрётенные изделия поддельные, после чего обратился в органы внутренних дел.
Омич отдал за фальшивку 234 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Ориентировку на розыск подозреваемого разослали по соседним регионам.
Личность предполагаемого мошенника уже установлена. Это 25-летний житель Челябинской области. Суровый челябинец передвигается на сером автомобиле «ВАЗ-2199». Всех, кто узнал подозреваемого по фотографии или знает о его местонахождении, полиция просит позвонить по телефонам: 79−22−59, 79−22−00 или 02.