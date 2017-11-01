Два подростка подозреваются в избиении пенсионера до смерти в Борском г. о. Нижегородской области

По версии следствия, вечером 30 октября несовершеннолетние жители поселка Сормовский Пролетарий пришли в гости к односельчанину. Употребив принесенный с собой алкоголь, подростки беспричинно жестоко избили хозяина и его гостя. От полученных телесных повреждений гость потерял сознание, после чего злоумышленники вытащили его на улицу и сбросили под крыльцо дома. Тело погибшего 60-летнего пенсионера обнаружили на следующий день местные жители.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны два подростка 14 и 16 лет. Они сознались в содеянном. Уголовное дело в их отношении было возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. 16-летний подросток обучается в колледже, 14-летний — в школе.