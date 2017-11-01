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13:29 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестные в масках ограбили АЗС в Иркутской области и избили кассира

Сотрудники полиции разыскивают предполагаемых преступников, которые ограбили автозаправочную станцию в 35-ти км от Чуны Иркутской области и напали на кассира-оператора.

Источник: IrkutskMedia.ru

В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«На поиск злоумышленников ориентированы все наружные экипажи полиции ГИБДД, ППСП, а также вневедомственная охрана Росгвардии по Иркутской области. К розыску налетчиков также подключились сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области», — отметили в ведомстве.

Граждан, которые обладают сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть ОМВД России по Чунскому району по телефонам: 8 (395−67) 2−12−15 либо 8 (3952) 21−65−11. За информацию, которая поспособствует раскрытию этого противоправного деяния, назначено денежное вознаграждение.

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