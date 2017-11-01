Неизвестные в масках ограбили АЗС в Иркутской области и избили кассира

Источник: IrkutskMedia.ru

В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«На поиск злоумышленников ориентированы все наружные экипажи полиции ГИБДД, ППСП, а также вневедомственная охрана Росгвардии по Иркутской области. К розыску налетчиков также подключились сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области», — отметили в ведомстве.