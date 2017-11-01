Неизвестные в масках ограбили АЗС в Иркутской области и избили кассира
Сотрудники полиции разыскивают предполагаемых преступников, которые ограбили автозаправочную станцию в 35-ти км от Чуны Иркутской области и напали на
Сотрудники полиции разыскивают предполагаемых преступников, которые ограбили автозаправочную станцию в 35-ти км от Чуны Иркутской области и напали на
В настоящее время сумма ущерба устанавливается. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«На поиск злоумышленников ориентированы все наружные экипажи полиции ГИБДД, ППСП, а также вневедомственная охрана Росгвардии по Иркутской области. К розыску налетчиков также подключились сыщики Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области», — отметили в ведомстве.
Граждан, которые обладают сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть ОМВД России по Чунскому району по телефонам: 8 (395−67) 2−12−15 либо