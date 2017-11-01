Под Алапаевском рыбак провалился под лед

По данным ведомства, мужчина погиб в карьере у села Бубчиково 29 октября. «В погоне за уловом мужчина провалился и утонул в 50 м от берега», — констатировали спасатели.

Проверку по данному факту начало региональное управление СКР.

По информации следователей, 61-летний мужчина ушел на рыбалку и вскоре перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий 30 октября в воде обнаружили тело.

«Ежегодно с понижением температуры воздуха на водоемах начинается процесс ледообразования. На сегодняшний день в Свердловской области лед еще не сформировался, местами его толщина составляет до 3 см. Несмотря на явную опасность, рыбаки рискуют своей жизнью», — указывают МЧСники.

Спасатели предупреждают, что лед может выдержать человека только тогда, когда толщина слоя достигнет минимум 10 см. Они указывают, что прочный лед — прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Прочность белого льда вдвое меньше. Самый ненадежный лед — серого, матово-белого или желтого оттенка. Он обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Специалисты напоминают, что в ледяной воде человек может погибнуть за 10−15 минут.