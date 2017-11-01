Под Алапаевском рыбак провалился под лед
В Свердловской области появилась первая жертва осеннего льда — в Алапаевском районе утонул рыбак, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Свердловской области появилась первая жертва осеннего льда — в Алапаевском районе утонул рыбак, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, мужчина погиб в карьере у села Бубчиково 29 октября. «В погоне за уловом мужчина провалился и утонул в 50 м от берега», — констатировали спасатели.
Проверку по данному факту начало региональное управление СКР.
По информации следователей, 61-летний мужчина ушел на рыбалку и вскоре перестал выходить на связь с родственниками. Они обратились с заявлением в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий 30 октября в воде обнаружили тело.
«Ежегодно с понижением температуры воздуха на водоемах начинается процесс ледообразования. На сегодняшний день в Свердловской области лед еще не сформировался, местами его толщина составляет до 3 см. Несмотря на явную опасность, рыбаки рискуют своей жизнью», — указывают МЧСники.
Спасатели предупреждают, что лед может выдержать человека только тогда, когда толщина слоя достигнет минимум 10 см. Они указывают, что прочный лед — прозрачный, голубого или зеленого оттенка. Прочность белого льда вдвое меньше. Самый ненадежный лед — серого,
Специалисты напоминают, что в ледяной воде человек может погибнуть за 10−15 минут.
«Если вы провалились под лед, широко раскиньте руки по кромке льда, чтобы не погрузиться с головой. Если возможно, передвиньтесь к тому краю полыньи, где течение не увлечет вас под лед. Старайтесь, не обламывая кромку, без резких движений выбраться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Выбирайтесь из полыньи, перекатываясь, а затем двигайтесь ползком в ту сторону, откуда шли», — советуют спасатели.