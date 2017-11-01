Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рука не дрогнет: в Госдуме пригрозили США ядерным ответом
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах - фото
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
13:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Двое рыбаков ушли под лед на Южном Урале

Накануне магнитогорские спасатели достали из водоемов тела двух утонувших мужчин, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на пресс-центр ПСС.

Так, 30 октября на рыбалку в Нагайбакском районе отправился 36-летний мужчина, но домой так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. К поискам пропавшего привлекли спасателей, которые выехали на пруд недалеко от пос. Переселенческий. В 10 метрах от берега в полынье они обнаружили всплывшую обувь утонувшего. Его самого нашли при помощи водолазного снаряжения на глубине около 3 метров.

Еще для одного жителя региона трагически закончилась рыбалка на одном из водоемов Верхнеуральска. Причем, 62-летний мужчина приехал порыбачить из Нагайбакского района. Он утонул на глазах очевидцев, которые не смогли его спасти. Тело рыбака нашли в 15 метрах от берега на глубине около трех метров.

По информации службы спасения, сейчас лед на водоемах очень рыхлый и его толщина составляет не более 3 сантиметров. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 — 10 см.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил варианты мер в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Москалькова рассказала об «очищении энергетического тела»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь