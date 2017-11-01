Двое рыбаков ушли под лед на Южном Урале
Накануне магнитогорские спасатели достали из водоемов тела двух утонувших мужчин, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на
Накануне магнитогорские спасатели достали из водоемов тела двух утонувших мужчин, сообщает корреспондент ГТРК Южный Урал со ссылкой на
Так, 30 октября на рыбалку в Нагайбакском районе отправился 36-летний мужчина, но домой так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. К поискам пропавшего привлекли спасателей, которые выехали на пруд недалеко от пос. Переселенческий. В 10 метрах от берега в полынье они обнаружили всплывшую обувь утонувшего. Его самого нашли при помощи водолазного снаряжения на глубине около 3 метров.
Еще для одного жителя региона трагически закончилась рыбалка на одном из водоемов Верхнеуральска. Причем, 62-летний мужчина приехал порыбачить из Нагайбакского района. Он утонул на глазах очевидцев, которые не смогли его спасти. Тело рыбака нашли в 15 метрах от берега на глубине около трех метров.
По информации службы спасения, сейчас лед на водоемах очень рыхлый и его толщина составляет не более 3 сантиметров. Безопасным считается лед толщиной не менее 7 — 10 см.