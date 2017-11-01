Двое рыбаков ушли под лед на Южном Урале

Так, 30 октября на рыбалку в Нагайбакском районе отправился 36-летний мужчина, но домой так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. К поискам пропавшего привлекли спасателей, которые выехали на пруд недалеко от пос. Переселенческий. В 10 метрах от берега в полынье они обнаружили всплывшую обувь утонувшего. Его самого нашли при помощи водолазного снаряжения на глубине около 3 метров.

Еще для одного жителя региона трагически закончилась рыбалка на одном из водоемов Верхнеуральска. Причем, 62-летний мужчина приехал порыбачить из Нагайбакского района. Он утонул на глазах очевидцев, которые не смогли его спасти. Тело рыбака нашли в 15 метрах от берега на глубине около трех метров.