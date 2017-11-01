В Азовском районе спасатели эвакуировали рабочих с подтопленной территории

Напомним, вчера сообщалось о возможном потоплении низменных территорий в Азовском районе из-за подъема уровня воды в Дону и сильного ветра.

«Уровень воды в Дону превысил неблагоприятные отметки, вода вышла на пойму, но к домам не дошла. Во второй половине дня 31 октября ветер сменил направление, уровень воды в Дону стал постепенно снижаться, и угроза для жителей миновала», — сообщили в МЧС.

Однако между хуторами Колузаево и Дугино вода вышла на пойму, оказалось подтопленным поле, где находилась бытовка рабочих, которые строили ЛЭП. Часть сотрудников на автомобиле «Урал» вывезли в первые минуты, но после того, как вода стала прибывать, автомобиль и другая спецтехника не смогли добраться до оставшихся рабочих.

«Сотрудники ГИМС спустили лодку на воду и отправились за людьми. Они взяли на борт водителя “Урала” и рабочих. На сушу в безопасное место сотрудники МЧС доставили пять человек, им дали теплую одежду и напоили чаем», — рассказали в ведомстве.