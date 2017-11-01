Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Появилось видео из экстренно севшего в Одессе самолета
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
СМИ: директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Таиланд прощается с королем
13:21 (мск), источник: Городской репортер

В Азовском районе спасатели эвакуировали рабочих с подтопленной территории

Между двумя хуторами в Азовском районе оказалось подтопленным поле, где находилась бытовка строителей, спасателям пришлось их эвакуировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

Напомним, вчера сообщалось о возможном потоплении низменных территорий в Азовском районе из-за подъема уровня воды в Дону и сильного ветра.

«Уровень воды в Дону превысил неблагоприятные отметки, вода вышла на пойму, но к домам не дошла. Во второй половине дня 31 октября ветер сменил направление, уровень воды в Дону стал постепенно снижаться, и угроза для жителей миновала», — сообщили в МЧС.

Однако между хуторами Колузаево и Дугино вода вышла на пойму, оказалось подтопленным поле, где находилась бытовка рабочих, которые строили ЛЭП. Часть сотрудников на автомобиле «Урал» вывезли в первые минуты, но после того, как вода стала прибывать, автомобиль и другая спецтехника не смогли добраться до оставшихся рабочих.

«Сотрудники ГИМС спустили лодку на воду и отправились за людьми. Они взяли на борт водителя “Урала” и рабочих. На сушу в безопасное место сотрудники МЧС доставили пять человек, им дали теплую одежду и напоили чаем», — рассказали в ведомстве.

Сейчас ситуация стабилизировалась. По данным синоптиков, действие юго-западного и западного ветра сохранится на территории региона до пятницы, 3 ноября. Уровень воды в реке Дон будет колебаться в пределах неблагоприятных отметок, но опасных значений не достигнет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Хэллоуин добрался до МКС
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь