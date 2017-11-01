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13:18 (мск), источник: "Российская газета"

НАК опубликовал снимки с места повреждения газопровода в Крыму

Национальный антитеррористический комитет опубликовал фотографии оперативной съемки, сделанной на месте повреждения газопровода среднего давления в районе южнобережного поселка Виноградный.

На снимке опоры газопровода отчетливо видны срезанные болты креплений. На второй фотографии края металлической трубы сильно разорваны, как от взрыва. По краям виден оплавленный металл.

— На месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. — Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии.

По словам очевидцев, публикуемых в социальных сетях, сегодня с утра на Ангарском перевале проводятся проверки документов водителей и пассажиров, двигающихся с южного берега Крыма в сторону Симферополя.

Напомним, вчера вечером и сегодня утром в районе крымского города Алушта произошли три аварии на газопроводах и ЛЭП. Около 20.00 31 октября специалисты зафиксировали резкое снижение давления в сети газопровода у ГРС «Виноградное». Одновременно прекратилась подача электроэнергии по линии, проходящей вблизи от газопровода. Около 4.00 утра сегодня вторая авария произошла в этом же регионе у ГРС «Запрудное».

В результате без газоснабжения остались пять населенных пунктов южного берега полуострова, в которых проживает около 1,5 тысяч человек. На место происшествий сразу же выехали специалисты. Электроснабжение поселков восстановлено по резервной ветке. Восстановление газоснабжения, по последним данным может занять до двух суток.

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