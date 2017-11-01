НАК опубликовал снимки с места повреждения газопровода в Крыму

На снимке опоры газопровода отчетливо видны срезанные болты креплений. На второй фотографии края металлической трубы сильно разорваны, как от взрыва. По краям виден оплавленный металл.

— На месте работают экстренные службы, — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. — Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и причастность к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии.

По словам очевидцев, публикуемых в социальных сетях, сегодня с утра на Ангарском перевале проводятся проверки документов водителей и пассажиров, двигающихся с южного берега Крыма в сторону Симферополя.

Напомним, вчера вечером и сегодня утром в районе крымского города Алушта произошли три аварии на газопроводах и ЛЭП. Около 20.00 31 октября специалисты зафиксировали резкое снижение давления в сети газопровода у ГРС «Виноградное». Одновременно прекратилась подача электроэнергии по линии, проходящей вблизи от газопровода. Около 4.00 утра сегодня вторая авария произошла в этом же регионе у ГРС «Запрудное».