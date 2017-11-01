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16:32 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец украл сейф с деньгами из павильона на продуктовом рынке

В Калининграде полицейские задержали 41-летнего жителя Калининграда по подозрению в краже сейфа с деньгами. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Источник: Аргументы и факты

Металлический ящик, в котором находилось 23 тысячи рублей, злоумышленник незаметно похитил вечером из павильона на продуктовом рынке, расположенном на улице Генерала Челнокова.

В отношении калининградца, ранее судимого за аналогичные хищения, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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