Калининградец украл сейф с деньгами из павильона на продуктовом рынке
В Калининграде полицейские задержали 41-летнего жителя Калининграда по подозрению в краже сейфа с деньгами. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
В Калининграде полицейские задержали 41-летнего жителя Калининграда по подозрению в краже сейфа с деньгами. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в
Металлический ящик, в котором находилось 23 тысячи рублей, злоумышленник незаметно похитил вечером из павильона на продуктовом рынке, расположенном на улице Генерала Челнокова.
В отношении калининградца, ранее судимого за аналогичные хищения, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.