Кто такой Сайфулло Саипов, который напал на людей в Нью-Йорке

Источник: Sputnik

Власти Нью-Йорка утверждают, что он выиграл грин-карту и приехал в США в 2010 году, последнее время он работа водителем такси в Uber.

Саипов арендовал грузовик в Home Depot в Нью-Джерси в день нападения. После совершения наезда на людей, он оставил записку, что совершил это от имени террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в Узбекистане и ряде стран), у него также была фотография флага ИГИЛ.

После того, как он совершил наезд на людей, он пытался убежать, однако полицейский Райан Нэш выстрелил подозреваемому в живот.

«Саипов запечатлен на фотографиях с пистолетом в каждой руке, он находится под стражей и нуждается в операции», — сообщили изданию Heavy городские власти. ФБР взяло на себя ответственность за расследование, а также отмечает, что с 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке не было подобных происшествий.

«С места, где произошел наезд грузовика, виден мемориал Всемирного торгового центра, где произошел ужасный теракт в США с башнями-близнецами», — комментируют представители ФБР.

Сайфулло Саипов имел страницу в соцсети Google+, где у него были лишь две географические отметки в 2012 году — в русском ресторане в Бруклине и европейском кафе. Также, сотрудники правоохранительных органов нашли его страницу на Facebook, однако там среди фотографий автомобилей нет ничего примечательного.