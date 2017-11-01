Кто такой Сайфулло Саипов, который напал на людей в Нью-Йорке
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Кто такой Сайфулло Саипов, который был за рулем грузовика, наехавшего на велосипедистов в
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Кто такой Сайфулло Саипов, который был за рулем грузовика, наехавшего на велосипедистов в
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Саипов арендовал грузовик в Home Depot в
После того, как он совершил наезд на людей, он пытался убежать, однако полицейский Райан Нэш выстрелил подозреваемому в живот.
«Саипов запечатлен на фотографиях с пистолетом в каждой руке, он находится под стражей и нуждается в операции», — сообщили изданию Heavy городские власти. ФБР взяло на себя ответственность за расследование, а также отмечает, что с 11 сентября 2001 года в
«С места, где произошел наезд грузовика, виден мемориал Всемирного торгового центра, где произошел ужасный теракт в США с башнями-близнецами», — комментируют представители ФБР.
Сайфулло Саипов имел страницу в соцсети Google+, где у него были лишь две географические отметки в 2012 году — в русском ресторане в Бруклине и европейском кафе. Также, сотрудники правоохранительных органов нашли его страницу на Facebook, однако там среди фотографий автомобилей нет ничего примечательного.
Его друг Кобилжон Маткаров сказал журналистам, то он «хороший парень», что относился к нему как к младшему брату, сказал, то не знает о его причастности к группировке, и что «он был рад жить в Америке, любил ее».