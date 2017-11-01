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13:29 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся

В Чебаркуле водитель совершил наезд на велосипедиста и скрылся. Мужчину задержали, оказалось, что в момент аварии он был в состоянии опьянения.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла у дома по улице Куйбышева. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В кратчайшие сроки был задержан скрывшийся водитель. Им оказался 40-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Кроме того, он был лишен прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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