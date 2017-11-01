На Южном Урале пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся
В Чебаркуле водитель совершил наезд на велосипедиста и скрылся. Мужчину задержали, оказалось, что в момент аварии он был в состоянии опьянения.
В Чебаркуле водитель совершил наезд на велосипедиста и скрылся. Мужчину задержали, оказалось, что в момент аварии он был в состоянии опьянения.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Авария произошла у дома по улице Куйбышева. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
В кратчайшие сроки был задержан скрывшийся водитель. Им оказался 40-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Кроме того, он был лишен прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.