На Южном Урале пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся

Авария произошла у дома по улице Куйбышева. В результате ДТП велосипедист получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В кратчайшие сроки был задержан скрывшийся водитель. Им оказался 40-летний местный житель, который находился за рулем автомобиля в состоянии опьянения. Кроме того, он был лишен прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.