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13:26 (мск), источник: РИА Новости

В Омске уволили воспитателя школы-интерната, где избили подростка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омские прокуроры провели проверку после избиения подростка в омской школе-интернате из-за сломанных наушников, воспитатель уволен, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил доследственную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства, против преподавателей интерната заведено было по статье «халатность». Отмечалось, что после инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из школы-интерната, но через несколько часов были найдены полицейскими и доставлены в школу.

«По результатам проверки директору… “Адаптивная школа-интернат № 5” внесено представление. Воспитатель, допустивший возможность избиения несовершеннолетнего, уволен за невыполнение своих должностных обязанностей, заместитель директора по воспитательной работе привлечен к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что избиение подростка стало возможным из-за нарушения воспитателем должностной инструкции и отсутствия контроля за поведением воспитанников.

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