В Омске уволили воспитателя школы-интерната, где избили подростка

Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил доследственную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства, против преподавателей интерната заведено было по статье «халатность». Отмечалось, что после инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из школы-интерната, но через несколько часов были найдены полицейскими и доставлены в школу.