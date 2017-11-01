В Татарстане вынесли приговор пешеходу, покусавшему сотрудника ДПС

Судом установлено, что 12 августа ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина перешел дорогу в Казани в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. Когда автоинспекторы попросили его проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола, мужчина стал оскорблять их и попытался скрыться. После того, как сотрудники ДПС попытались надеть на него наручники, мужчина укусил одного из них за руку и ударил ногой в колено.

Инциденты с покусанными сотрудниками Госавтоинспекции случаются в России регулярно. Так, в 2016 году жительница Иркутска, покусала сотрудников ГИБДД после того, как ее задержали за вождение в пьяном виде. В 2015 — пассажир автомобиля, следовавшего из Чувашии через Москву, покусал инспектора, когда тот протянул руку за документами во время проверки на дороге. В 2013 году депутата Костромской области приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей за то, что он, будучи пьяным, отказался пройти медицинское освидетельствование и покусал полицейского. В 2011 году пьяный водитель в Волгоградской области успел покусать сразу двух сотрудников ГИБДД, пытавшихся извлечь его из машины.