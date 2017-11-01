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15:22 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане вынесли приговор пешеходу, покусавшему сотрудника ДПС

КАЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Суд в Казани приговорил к четырем годам лишения свободы условно мужчину, перешедшего дорогу в неположенном месте и укусившего остановившего его сотрудника ДПС, сообщает в среду прокуратура Татарстана.

Судом установлено, что 12 августа ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина перешел дорогу в Казани в неположенном месте, за что был остановлен сотрудниками ДПС. Когда автоинспекторы попросили его проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола, мужчина стал оскорблять их и попытался скрыться. После того, как сотрудники ДПС попытались надеть на него наручники, мужчина укусил одного из них за руку и ударил ногой в колено.

Мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и в применении насилия, опасного для жизни и здоровья.

«Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — говорится в сообщении.

Инциденты с покусанными сотрудниками Госавтоинспекции случаются в России регулярно. Так, в 2016 году жительница Иркутска, покусала сотрудников ГИБДД после того, как ее задержали за вождение в пьяном виде. В 2015 — пассажир автомобиля, следовавшего из Чувашии через Москву, покусал инспектора, когда тот протянул руку за документами во время проверки на дороге. В 2013 году депутата Костромской области приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей за то, что он, будучи пьяным, отказался пройти медицинское освидетельствование и покусал полицейского. В 2011 году пьяный водитель в Волгоградской области успел покусать сразу двух сотрудников ГИБДД, пытавшихся извлечь его из машины.

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