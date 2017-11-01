Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рука не дрогнет: в Госдуме пригрозили США ядерным ответом
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Еще 3 мужчины заявили о домогательствах Кевина Спейси
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на ТрампаКто и как ведет расследование «российского досье» в США
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Кристина Орбакайте затмила всех на вечеринке в Москве (фото)
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах - фото
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Таиланд прощается с королем
14:28 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге двух сотрудников МВД задержали за похищение человека

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Два оперуполномоченных Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте задержаны по делу о похищении человека, сообщает пресс-служба городского управления Следственного комитета.

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, 2 августа 2017 года подозреваемые около автозаправочной станции, расположенной на территории Василеостровского района, напали на местного жителя, применили к нему насилие и наручники, после чего доставили на Детскую улицу, где потребовали за освобождение 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подозреваемые отпустили потерпевшего, после того как знакомый потерпевшего передал им часть требуемой суммы в размере 60 тысяч рублей.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). По местам жительства и работы подозреваемых были проведены обыски. В следственных действиях и оперативно-разыскных мероприятиях также участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге двух сотрудников МВД задержали за похищение человека
В Петербурге оштрафовали учительницу, написавшую на лбу школьника 'дурак'
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил варианты мер в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Москалькова рассказала об «очищении энергетического тела»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь