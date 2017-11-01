В Петербурге двух сотрудников МВД задержали за похищение человека

Источник: РИА Новости

«По версии следствия, 2 августа 2017 года подозреваемые около автозаправочной станции, расположенной на территории Василеостровского района, напали на местного жителя, применили к нему насилие и наручники, после чего доставили на Детскую улицу, где потребовали за освобождение 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что подозреваемые отпустили потерпевшего, после того как знакомый потерпевшего передал им часть требуемой суммы в размере 60 тысяч рублей.