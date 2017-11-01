5 лет тюрьмы получила бухгалтер из Орши, которая прибавила к своей зарплате 36 тысяч рублей
Сотрудница одного из унитарных предприятий райцентра, пользуясь служебными полномочиями, похитила в сложности почти 36 тысяч рублей.
Сотрудница одного из унитарных предприятий райцентра, пользуясь служебными полномочиями, похитила в сложности почти 36 тысяч рублей.
На протяжении нескольких месяцев она незаконно переводила на свой счет солидную прибавку к зарплате. Теневую схему выявили сотрудниками ОБЭП криминальной милиции Оршанского РОВД.
Официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко уточнил:
— Суд приговорил предприимчивого бухгалтера к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденная не имеет права занимать должности, связанные с выполнением