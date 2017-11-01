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13:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Суд назначил дату главного судебного разбирательства по делу Бишимбаева

АСТАНА, 1 ноя — Sputnik. Озвучена дата главного судебного разбирательства по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

Источник: Sputniknews.kz

«Назначить по уголовному делу Бишимбаева главное судебное разбирательство на 7 ноября 2017 года, на 10 часов в открытом судебном заседании в помещении специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны», — сказал Адильхан Шайхисламов на предварительном судебном слушании.

Сторона защиты экс-министра ранее просила суд прекратить уголовное дело из-за ошибок при расследовании.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции провели пресс-конференцию, где СМИ сообщили некоторые подробности «дела Бишимбаева». В частности о том, что в рамках расследования уголовного дела Куандыка Бишимбаева в доход государства был добровольно погашен нанесенный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге. По делу проходят 23 подозреваемых, из которых 20 признали свою вину.

Адвокаты экс-главы министерства национальной экономики, в свою очередь, провели пресс-конференцию для СМИ, опровергнув заявленные факты о выплате ущерба в размере 1,2 миллиарда тенге, а также заявили о фальсификации дела.

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