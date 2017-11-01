Приговор убийце Карины Залесовой отменили в Новосибирске

Марк Коньков был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за резонансное убийство 16-летней Карины Залесовой. Ранее адвокат осужденного настаивал, что преступление было совершено без особой жестокости, и подал жалобу в президиум областного суда, но суд оставил приговор без изменения. Сегодня приговор все же отменили.

Как объяснили юристы, согласно приговору родители Марка Конькова должны были выплатить потерпевшим 2 миллиона рублей солидарно. Это значит, что один из них мог выплатить долг полностью, а второй не платить ничего. «Выплаты в долевом порядке намного осложняют жизнь потерпевшим. В нашем случае родителям Карины, — говорят юристы. — Это значит, что, к примеру, с обоих родителей Конькова могут взыскать равные доли. Например, по миллиону с каждого. Но! Если один из них не может рассчитаться, то со второго требовать деньги уже не имеют права. Это такая юридическая уловка. И долевой порядок может быть разным. Не обязательно 50 на 50. Отцу могут присудить, например, 20%, а — матери 80%».