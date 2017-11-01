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14:08 (мск), источник: VN.ru

Приговор убийце Карины Залесовой отменили в Новосибирске

Президиум областного суда рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении Марка Конькова, осужденного на 9 лет за убийство Карины Залесовой. Приговор Конькова отменен в связи с неправильным разрешением гражданских исков.

Марк Коньков был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за резонансное убийство 16-летней Карины Залесовой. Ранее адвокат осужденного настаивал, что преступление было совершено без особой жестокости, и подал жалобу в президиум областного суда, но суд оставил приговор без изменения. Сегодня приговор все же отменили.

«Приговор по делу Конькова отменен в связи с неправильным разрешением гражданских исков потерпевших, — сообщила представитель облсуда Анастасия Хитренко. — Адвокатом осужденного подана кассационная жалоба, в которой защитник просил отменить состоявшиеся по делу решения в части разрешения гражданских исков.

В обоснование жалобы указано, что судебные инстанции при решении вопроса о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда не учли, что законные представители осужденного отвечают перед потерпевшими в долевом, а не солидарном порядке, как указали суды.

Президиум Новосибирского областного суда счел доводы адвоката заслуживающими внимания, что явилось основанием для отмены принятых решений по делу Конькова в части разрешения гражданских исков. Уголовное дело направлено в Первомайский суд на новое рассмотрение в ином составе суда.

Как объяснили юристы, согласно приговору родители Марка Конькова должны были выплатить потерпевшим 2 миллиона рублей солидарно. Это значит, что один из них мог выплатить долг полностью, а второй не платить ничего. «Выплаты в долевом порядке намного осложняют жизнь потерпевшим. В нашем случае родителям Карины, — говорят юристы. — Это значит, что, к примеру, с обоих родителей Конькова могут взыскать равные доли. Например, по миллиону с каждого. Но! Если один из них не может рассчитаться, то со второго требовать деньги уже не имеют права. Это такая юридическая уловка. И долевой порядок может быть разным. Не обязательно 50 на 50. Отцу могут присудить, например, 20%, а — матери 80%».

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