В Перми раскрыли тяжкое преступление, которое произошло 9 лет назад
Насильника удалось вычислить, когда он попался на другом преступлении.
Насильника удалось вычислить, когда он попался на другом преступлении.
В Перми будут судить 38-летнего безработного. Мужчину обвиняют в изнасиловании и разбое, совершенных девять лет назад.
Как рассказали в
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В июле 2017 года из
Следствие по делу возобновили, подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.
«Проведенная по уголовному делу
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.