В Перми раскрыли тяжкое преступление, которое произошло 9 лет назад

В Перми будут судить 38-летнего безработного. Мужчину обвиняют в изнасиловании и разбое, совершенных девять лет назад.

Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР, вечером 18 ноября 2008 года на берегу реки Кама пьяный мужчина напал на 33-летнюю женщину, которая возвращалась с работы. Угрожая убийством, нападавший изнасиловал женщину. После этого мужчина похитил с потерпевшей золотые украшения и забрал её деньги.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. В июле 2017 года из экспертно-криминалистического центра полиции поступила информация о совпадении генетического профиля, который в 2008 году был выявлен на одежде потерпевшей, с генетическим профилем 38-летнего ранее судимого местного жителя.

Следствие по делу возобновили, подозреваемого задержали и по ходатайству следователя заключили под стражу.

«Проведенная по уголовному делу молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила принадлежность биологических следов, обнаруженных на одежде потерпевшей, подозреваемому», — сообщает СУ СКР Прикамья.