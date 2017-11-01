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14:10 (мск), источник: Новости Перми

В Губахе на детской площадке расстреляли собак

Зоозащитники утверждают, что животных убили за деньги, выделяемые на отлов и содержание бродячих собак. Причем под расстрел попала домашняя собака.

26 октября в одном из дворов Губахи произошла кровавая расправа над бездомными собаками. По словам зоозащитников, на детской площадке мужчины на глазах у местных жителей расстреляли животных. Только одну собаку удалось спасти, хотя она была домашняя и ждала хозяина, пока тот был в зоомагазине.

— Собак убивают за деньги, выделяемые на отлов, содержание, стерилизацию, кастрацию, выпуск на место отлова, эвтаназию, утилизацию животных. Эвтаназия и утилизация возможна только в крайних случаях, предусмотренных законодательством, — написал в соцсетях зоозащитник Семен Филипповский.

По его словам, подобная ситуация повторилась и в Кизеле, и оба этих случая связаны с предпринимателем Ермолаевым.

Семен Филипповский намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы узнать, почему средства, выделенные на отлов и содержание животные, используются не по целевому назначению.

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