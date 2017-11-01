В Губахе на детской площадке расстреляли собак

26 октября в одном из дворов Губахи произошла кровавая расправа над бездомными собаками. По словам зоозащитников, на детской площадке мужчины на глазах у местных жителей расстреляли животных. Только одну собаку удалось спасти, хотя она была домашняя и ждала хозяина, пока тот был в зоомагазине.



— Собак убивают за деньги, выделяемые на отлов, содержание, стерилизацию, кастрацию, выпуск на место отлова, эвтаназию, утилизацию животных. Эвтаназия и утилизация возможна только в крайних случаях, предусмотренных законодательством, — написал в соцсетях зоозащитник Семен Филипповский.



По его словам, подобная ситуация повторилась и в Кизеле, и оба этих случая связаны с предпринимателем Ермолаевым.



Семен Филипповский намерен обратиться в правоохранительные органы, чтобы узнать, почему средства, выделенные на отлов и содержание животные, используются не по целевому назначению.