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13:50 (мск), источник: РИА Новости

В Москве подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-сотрудника уголовного розыска МВД РФ Вадима Шавлохова по делу о получении 100 тысяч долларов взятки от ОПГ Аслана Гагиева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прокурор требовал для подполковника 12 лет колонии общего режима со штрафом в 70-кратном размере взятки.

По версии СК РФ, в 2013 году Шавлохов, занимавший в тот момент должность оперуполномоченного по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД РФ, за 100 тысяч долларов передал Гагиеву досье на его ОПГ.

Обвинение считает, что «предательство Шавлоховым интересов службы могло существенно затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на пресечение деятельности ОПГ».

Преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Асланом Гагиевым, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. По данным следствия, бандиты убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других людей. Преступления совершались в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Ряд участников ОПГ уже приговорены к длительным срокам заключения. Что касается самого Гагиева, то в 2015 году его задержали в Австрии, где он пытался получить статус беженца, начался длительный процесс о его экстрадиции в Россию. В минувшем сентябре Высший земельный суд Вены, наконец, удовлетворил запрос России о выдаче Гагиева.

Среди наиболее резонансных преступлений, совершенных ОПГ Гагиева, — убийства в 2008 году мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

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12 октября© Ньюстюб
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