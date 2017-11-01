В Новосибирске суд отменил часть приговора Марку Конькову

Напомним, убийство Карины Залесовой произошло два года назад. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме предпринимателя Игоря Конькова. Его сын, как установили следователи, нанес жертве более 20 ножевых ранений.

Суд длился больше года. Марка Конькова приговорили к 9 годам колонии. А родителей несовершеннолетнего преступника обязали выплатить родственникам убитой девушки моральную компенсацию — более двух миллионов рублей. В этом году осужденному исполнилось 18-ть и Коньковы старшие в судебном порядке заявили, что рассчитываться теперь должен их сын. Решение пока не принято.