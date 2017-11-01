МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе до опасной отметки
Уровень воды в Преголе может повыситься до опасной отметки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Уровень воды в Преголе может повыситься до опасной отметки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 1 ноября, с 18:00 ожидается повышение уровня воды в Преголе в районе Гвардейского округа.
Спасатели предупреждают, что выход во внутренние водоёмы и море при таких погодных условиях крайне опасен для жизни. Специалисты рекомендуют соблюдать правила при использовании маломерных судов.