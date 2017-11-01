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14:01 (мск), источник: Калининград.Ru

МЧС предупреждает о повышении уровня воды в Преголе до опасной отметки

Уровень воды в Преголе может повыситься до опасной отметки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 1 ноября, с 18:00 ожидается повышение уровня воды в Преголе в районе Гвардейского округа.

Спасатели предупреждают, что выход во внутренние водоёмы и море при таких погодных условиях крайне опасен для жизни. Специалисты рекомендуют соблюдать правила при использовании маломерных судов.

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