Четыре автомобиля столкнулись на Старых Большевиков
Крупная авария в Екатеринбурге. Сегодня ночью на улице Старых Большевиков столкнулись сразу четыре автомобиля.
Крупная авария в Екатеринбурге. Сегодня ночью на улице Старых Большевиков столкнулись сразу четыре автомобиля.
Как рассказали очевидцы, водитель Toyota не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в припаркованный ВАЗ-2199 модели. От удара машина покатилась и врезалась в стоящую «Газель», зацепив при этом «Ладу».
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Toyota, их госпитализировали. Местные жители рассказали, что от обоих мужчин пахло алкоголем.