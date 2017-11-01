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14:23 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Четыре автомобиля столкнулись на Старых Большевиков

Крупная авария в Екатеринбурге. Сегодня ночью на улице Старых Большевиков столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как рассказали очевидцы, водитель Toyota не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в припаркованный ВАЗ-2199 модели. От удара машина покатилась и врезалась в стоящую «Газель», зацепив при этом «Ладу».

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир Toyota, их госпитализировали. Местные жители рассказали, что от обоих мужчин пахло алкоголем.

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