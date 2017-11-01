Последствия урагана в Уфе: снесен светофор, повреждены машины, многоэтажка лишилась фасада
Прогнозируемый МЧС Башкирии ураган оставил за собой следы и нанес ущерб автовладельцам.
Прогнозируемый МЧС Башкирии ураган оставил за собой следы и нанес ущерб автовладельцам.
МЧС Башкирии проинформировало граждан об ураганном ветре со скоростью 8−13 м/с, с порывами до 18−23 м/с. Но вряд ли уфимцы ожидали таких последствий от погоды.
Так, сильным ветром снесло светофор на улице Пугачева, он остался висеть над проезжей частью.
На улице Зорге, 5б
У дома по улице Российской, 60 ураган снес часть утеплителя фасада, который сваливался крупными кусками с высоты на асфальт.
Как сообщает мэрия города, в настоящее время последствия инцидента устраняют представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте находятся службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь тоже нет.
Неутешительный прогноз МЧС Башкирии дает и на завтра: 2 ноября ожидается облачная погода, мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется