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14:12 (мск), источник: PROUFU.ru

Последствия урагана в Уфе: снесен светофор, повреждены машины, многоэтажка лишилась фасада

Прогнозируемый МЧС Башкирии ураган оставил за собой следы и нанес ущерб автовладельцам.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 71% 766 мм рт. ст. 3 м/с

МЧС Башкирии проинформировало граждан об ураганном ветре со скоростью 8−13 м/с, с порывами до 18−23 м/с. Но вряд ли уфимцы ожидали таких последствий от погоды.

Так, сильным ветром снесло светофор на улице Пугачева, он остался висеть над проезжей частью.

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На улице Зорге, 5б из-за урагана на автомобиль упало дерево. По сообщению мэрии города, обошлось без пострадавших. Вот такой неприятный «сюрприз» сильный ветер преподнес жителю Уфы.

Во время загрузки произошла ошибка.


У дома по улице Российской, 60 ураган снес часть утеплителя фасада, который сваливался крупными кусками с высоты на асфальт.

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Как сообщает мэрия города, в настоящее время последствия инцидента устраняют представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте находятся службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь тоже нет.

Неутешительный прогноз МЧС Башкирии дает и на завтра: 2 ноября ожидается облачная погода, мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 9−14 м/с, с порывами 15−20 м/с. На автодорогах видимость в явлениях 1−2 км.

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