Последствия урагана в Уфе: снесен светофор, повреждены машины, многоэтажка лишилась фасада

МЧС Башкирии проинформировало граждан об ураганном ветре со скоростью 8−13 м/с, с порывами до 18−23 м/с. Но вряд ли уфимцы ожидали таких последствий от погоды.



Так, сильным ветром снесло светофор на улице Пугачева, он остался висеть над проезжей частью.

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На улице Зорге, 5б из-за урагана на автомобиль упало дерево. По сообщению мэрии города, обошлось без пострадавших. Вот такой неприятный «сюрприз» сильный ветер преподнес жителю Уфы.

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У дома по улице Российской, 60 ураган снес часть утеплителя фасада, который сваливался крупными кусками с высоты на асфальт.

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Как сообщает мэрия города, в настоящее время последствия инцидента устраняют представители застройщика вместе с управляющей компанией. Также на месте находятся службы Орджоникидзевского района. К счастью, пострадавших здесь тоже нет.