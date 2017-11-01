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14:17 (мск), источник: РИА Новости

В калининградском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники западного линейного управления МВД России на транспорте задержали в калининградском аэропорту «Храброво» гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который находился в международном розыске за преступления по нескольким тяжким статьям, в том числе за ограбления банков, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА Новости

По предварительной информации правоохранителей, в одной из европейских стран задержанный входил в организованную преступную группу, которая специализировалась на ограблениях банков и банковских офисов. Во время налетов на банки преступники использовали муляжи боевого оружия. Задержанный мужчина проживал под вымышленной фамилией и соблюдал конспирацию.

«В ходе полученной информации из отделения Интерпол, при проверке пассажиров, вылетающих из аэропорта Храброво рейсом Калининград — Минск, был задержан и доставлен в линейный пункт на воздушном транспорте 55-летний гражданин ближнего зарубежья, который имеет вид на жительство в РФ и проживает в городе Калининграде», — говорится в сообщении.

Полиция установила, что мужчину уже несколько лет разыскивают правоохранительные органы одной из стран Евросоюза. На его арест Интерполом выдан европейский ордер.

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