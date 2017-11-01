В калининградском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Источник: РИА Новости

По предварительной информации правоохранителей, в одной из европейских стран задержанный входил в организованную преступную группу, которая специализировалась на ограблениях банков и банковских офисов. Во время налетов на банки преступники использовали муляжи боевого оружия. Задержанный мужчина проживал под вымышленной фамилией и соблюдал конспирацию.

«В ходе полученной информации из отделения Интерпол, при проверке пассажиров, вылетающих из аэропорта Храброво рейсом Калининград — Минск, был задержан и доставлен в линейный пункт на воздушном транспорте 55-летний гражданин ближнего зарубежья, который имеет вид на жительство в РФ и проживает в городе Калининграде», — говорится в сообщении.