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15:29 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре береза раздавила «четырнадцатую»

Самарцы продолжают выкладывать в социальных сетях последствия разбушевавшейся стихии.

Одной из первых «жертв» сильного ветра стала припаркованная на улице Солнечной иномарка — на нее упал рекламный щит, повредив капот и крышу. Но еще больше не повезло владельцу «четырнадцатой», который поставил свое авто во дворе на 116 км. Там на легковушку рухнули огромная береза и карагач, практически полностью ее раздавив.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также горожане сообщают о том, что из-за сильного ветра падает шифер с крыш, да так «удачно», что припаркованные возле зданий машины остаются без стекол. К примеру, на пересечении проспектов Юных Пионеров и Кирова шифер пробил заднее окно у «Форда».

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