В Самаре береза раздавила «четырнадцатую»

Одной из первых «жертв» сильного ветра стала припаркованная на улице Солнечной иномарка — на нее упал рекламный щит, повредив капот и крышу. Но еще больше не повезло владельцу «четырнадцатой», который поставил свое авто во дворе на 116 км. Там на легковушку рухнули огромная береза и карагач, практически полностью ее раздавив.