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14:45 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подозреваемый в поджоге имущества на 5 млн рублей задержан в Челябинске

Ущерб причинён четырём индивидуальным предпринимателям.

Полиция в Челябинске задержала подозреваемого в умышленном поджоге склада, пожар уничтожил имущество стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Возгорание произошло ночью 18 октября в нежилом строении на улице Худякова. Ущерб в результате пожара причинён четырём индивидуальным предпринимателям. Задержанный по подозрению в поджоге 32-летний мужчина ранее не был судим.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в полиции.

Напомним, ранее суд в Челябинске вынес приговор молодому человеку, который убил своих родителей и поджёг их квартиру.

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