Подозреваемый в поджоге имущества на 5 млн рублей задержан в Челябинске
Ущерб причинён четырём индивидуальным предпринимателям.
Ущерб причинён четырём индивидуальным предпринимателям.
Полиция в Челябинске задержала подозреваемого в умышленном поджоге склада, пожар уничтожил имущество стоимостью более 5 миллионов рублей, сообщают в
Возгорание произошло ночью 18 октября в нежилом строении на улице Худякова. Ущерб в результате пожара причинён четырём индивидуальным предпринимателям. Задержанный по подозрению в поджоге 32-летний мужчина ранее не был судим.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказали в полиции.
Напомним, ранее суд в Челябинске вынес приговор молодому человеку, который убил своих родителей и поджёг их квартиру.