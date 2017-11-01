Экс-пивной король Тулешов осужден за неуплату налогов
Тохтар Тулешов осужден за экономические преступления. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Тохтар Тулешов осужден за экономические преступления. Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Только что оглашен приговор
Судья Мырзалы Жорабаев зачитал приговор: «Признать виновным по статьям 245 “Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций” и 250 “Злоупотребление полномочиями” и назначить наказание в виде пяти лет в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества нажитого преступным путем».
Напомним, обвинитель именно такое наказание просил для Тулешова.
Ранее сообщалось, что все имущество у осужденного Тулешова уже конфисковано по решению военного суда в 2016 году, когда его признали виновным в попытке госпереворота и приговорили к 21 году лишения свободы.
В итоге с учетом того, что максимальное наказание поглощает более мелкое, окончательное наказание составило 21 год. Срок наказания исчисляется с 30 января 2016 года когда он был арестован во время спецоперации.
Сам Тохтар Тулешов после оглашения приговора заявил, что он честный гражданин и не совершал никаких преступлений.
«Это обвинение надумано. Я не совершал преступлений. Кому это нужно? Наверное,
Напомним, вместе с ним на скамье подсудимых изначально были еще восемь человек. Семь из них заключили процессуальные соглашения с прокуратурой и получили условные наказания или ограничения свободы по амнистии.
Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.
В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, дома, земельные участки, денежные средства и ювелирные изделия.