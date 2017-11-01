Экс-пивной король Тулешов осужден за неуплату налогов

Источник: Tengrinews

Только что оглашен приговор экс-пивному королю из Шымкента Тохтару Тулешову.

Судья Мырзалы Жорабаев зачитал приговор: «Признать виновным по статьям 245 “Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций” и 250 “Злоупотребление полномочиями” и назначить наказание в виде пяти лет в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества нажитого преступным путем».

Напомним, обвинитель именно такое наказание просил для Тулешова.

Кроме того, он должен выплатить в пользу государства более 1,4 миллиарда тенге. На добровольное исполнение Тулешову дали месяц. В случае невыплаты будут изымать насильно.

Ранее сообщалось, что все имущество у осужденного Тулешова уже конфисковано по решению военного суда в 2016 году, когда его признали виновным в попытке госпереворота и приговорили к 21 году лишения свободы.

В итоге с учетом того, что максимальное наказание поглощает более мелкое, окончательное наказание составило 21 год. Срок наказания исчисляется с 30 января 2016 года когда он был арестован во время спецоперации.

Сам Тохтар Тулешов после оглашения приговора заявил, что он честный гражданин и не совершал никаких преступлений.

«Это обвинение надумано. Я не совершал преступлений. Кому это нужно? Наверное, кому-то заинтересованному. Это все театр. Ну апелляцию подадим, но не думаю что это что-то даст», — заявил Тулешов.

Напомним, вместе с ним на скамье подсудимых изначально были еще восемь человек. Семь из них заключили процессуальные соглашения с прокуратурой и получили условные наказания или ограничения свободы по амнистии.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.