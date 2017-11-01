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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде второй раз за сутки эвакуировали здание мэрии

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудников и посетителей мэрии Калининграда, а также расположенного в этом же здании многофункционального центра эвакуировали из-за анонимного сообщения в бесхозном предмете второй раз за день, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Источник: РИА Новости

«После того как первый раз утром нас эвакуировали из-за звонка о бесхозном предмете, сотрудники оперативных служб проверили все помещения, нам разрешили вернуться к работе, никаких опасных вещей не нашли. И теперь снова нас попросили покинуть здание», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Калининграде в среду кроме здания мэрии были эвакуированы региональная общественная палата, министерства образования и соцполитики, а также корпуса и общежития БФУ имени Канта и калининградского государственного технического университета. Студентов и преподавателей вуза попросили не толпиться у зданий и не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования.

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