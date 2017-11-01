В Калининграде второй раз за сутки эвакуировали здание мэрии
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудников и посетителей мэрии Калининграда, а также расположенного в этом же здании многофункционального центра эвакуировали
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудников и посетителей мэрии Калининграда, а также расположенного в этом же здании многофункционального центра эвакуировали
«После того как первый раз утром нас эвакуировали
Ранее сообщалось, что в Калининграде в среду кроме здания мэрии были эвакуированы региональная общественная палата, министерства образования и соцполитики, а также корпуса и общежития БФУ имени Канта и калининградского государственного технического университета. Студентов и преподавателей вуза попросили не толпиться у зданий и не создавать сложности для работы служб оперативного реагирования.