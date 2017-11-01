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15:31 (мск), источник: Sputnik

Узбекистанец получил 12 лет колонии за поджог своей девушки в Кемерове

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ленинский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана, который облил свою девушку бензином и поджег ее.

Инцидент произошел в декабре 2016 года в комнате общежития по улице Ворошилова, сообщила РИА Новости старший помощник кузбасского прокурора Елена Тушкевич.

«Между 24-летним парнем и его девушкой произошла ссора из-за того, что он не давал ей деньги, чтобы купить духи. В ходе ссоры обвиняемый ломал мебель, затем ушел, собрав свои вещи. Ближе к полуночи он вернулся, залез на решетку окна, через разбитое стекло облил девушку бензином и бросил в нее зажженную спичку. Потерпевшая и комната моментально загорелись», — рассказала собеседница агентства.

По словам Тушкевич, девушка выбежала в коридор, где ее смогли потушить и вывести на улицу. По данным прокуратуры, потерпевшая до сих пор находится на стационарном лечении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у нее ожог 47% тела.

Кроме того, из-за пожара полностью сгорела комната, где проживал подсудимый, и соседняя, расположенная над ней. Как выяснили правоохранители, собственникам двух комнат в результате причинен ущерб на сумму более 330 тысяч рублей. Хозяин комнаты, где жили молодые люди, является пенсионером. После поджога он был вынужден ее продать из-за отсутствия средств на ремонт.

Как рассказали свидетели, между подсудимым и потерпевшей складывались напряженные отношения, часто доходило до ссор и конфликтов. Силовики выяснили, что молодой человек является гражданином Узбекистана, находился на территории России незаконно, поскольку не встал на учет в миграционную службу.

«Сегодня Ленинский райсуд Кемерова признал его виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Елена Тушкевич.

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