Узбекистанец получил 12 лет колонии за поджог своей девушки в Кемерове
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ленинский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана, который облил свою девушку бензином и поджег ее.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Ленинский районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана, который облил свою девушку бензином и поджег ее.
Инцидент произошел в декабре 2016 года в комнате общежития по улице Ворошилова, сообщила РИА Новости старший помощник кузбасского прокурора Елена Тушкевич.
«Между 24-летним парнем и его девушкой произошла ссора
По словам Тушкевич, девушка выбежала в коридор, где ее смогли потушить и вывести на улицу. По данным прокуратуры, потерпевшая до сих пор находится на стационарном лечении. Согласно заключению
Кроме того,
Как рассказали свидетели, между подсудимым и потерпевшей складывались напряженные отношения, часто доходило до ссор и конфликтов. Силовики выяснили, что молодой человек является гражданином Узбекистана, находился на территории России незаконно, поскольку не встал на учет в миграционную службу.
«Сегодня Ленинский райсуд Кемерова признал его виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила Елена Тушкевич.