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15:18 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: лихача, сбившего столб и ограду школы, ранее уже лишали прав

Подробности ночной погони по улицам Гродно, во время которой сбитый пьяным нарушителем столб упал на автомобиль Госавтоинспекции, на радио Sputnik Беларусь рассказал инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Фатыхов.

Источник: Sputnik.by

Кадры, достойные голливудского блокбастера, наблюдали в ночь на 1 ноября инспекторы ГАИ в Гродно. Все началось около 02:30 ночи, когда на улице Давыда Городенского водитель автомобиля «Хонда CR-V» проигнорировал требование сотрудника ГАИ об остановке. Манера вождения нарушителя позволяла предположить, что он нетрезв. Было принято решение о преследовании.

«На Т-образном перекрестке улиц Гагарина и Мира водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, сбил осветительную опору и ударился в ограждение школы. По стечению обстоятельств, сбитый столб упал на уже остановившуюся служебную машину. “Хонда” получила серьезные технические повреждения», — рассказал Фатыхов.

Нарушителем оказался 32-летний местный житель. Выяснилось, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. К тому же он только месяц назад смог вернуть свои права после очередного взыскания. В его крови содержание алкоголя превышало допустимую норму в пять раз. Теперь ему грозит новое лишение прав сроком до 5 лет и немалый штраф — до 2300 рублей.

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