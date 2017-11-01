Собак в Домодедово обучат различать евро и юани по запаху

Кинологическая служба таможни Домодедово планирует натренировать собак так, чтобы они различали виды международных и национальных валют по запаху. Для этого ее сотрудники закупают имитаторы запахов банкнот евро, американских долларов, российских рублей, а также китайских юаней, рассказали РБК в пресс-службе Домодедовской таможни.
«Стоимость имитаторов запахов валюты варьируется в пределах от 7 тыс. руб. до 19 тыс. руб.», — уточнил собеседник РБК. По его словам, закупка «запаховых имитаторов валюты» осуществляется для обучения и регулярных тренировочных занятий со служебными собаками таможни на поиск наличной валюты.
«В Домодедовской таможне уже есть служебные собаки, обученные на поиск валюты», — пояснил также представитель службы, заметив, что работа по данному направлению «ведется уже более двух лет».
Согласно законодательству, после вступления России в 2010 году в Таможенный союз, куда также входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, все таможенные правила ввоза и вывоза товаров и денег из и в страну регулируются Таможенным кодексом.
По этому документу, без декларации на территорию России в 2017 году разрешено ввозить денежные средства в любой валюте мира в сумме, эквивалентной не больше $10 тыс.
В случае, если эта сумма превышает лимит, надо оформить таможенную декларацию, в которой должны быть перечислены все ввозимые валюты, а также указано, сколько именно средств перевозится в каждой из них (при пересчете используется официальный курс каждой валюты по отношению к доллару США, установленный российским Центробанком).
Вывезти из России также можно любую валюту, равную в эквиваленте $10 тыс. При превышении этого лимита вывоз наличных возможен только в случае, если ранее такая же сумма была ввезена на территории России, либо же иностранная валюта была приобретена резидентом другого государства.
Несоблюдение соответствующего порядка, согласно ст. 200 УК РФ, считается контрабандой. Наказание за это деяние в зависимости от того, как оно совершалось, сколько в этом деле участвовало человек и как много денег пытались перевезти злоумышленники, варьируется от штрафа в размере трехкратной суммы от ввозимой до ограничения свободы до двух лет.