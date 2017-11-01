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15:35 (мск), источник: РБК

Собак в Домодедово обучат различать евро и юани по запаху

Кинологическая служба таможни Домодедово закупает имитаторы запахов банкнот евро, долларов США, российских рублей и китайских юаней. Виды всех этих валют собаки с помощью симулянтов должны будут научиться различать по запаху.

Источник: Агентство «Москва»

Кинологическая служба таможни Домодедово планирует натренировать собак так, чтобы они различали виды международных и национальных валют по запаху. Для этого ее сотрудники закупают имитаторы запахов банкнот евро, американских долларов, российских рублей, а также китайских юаней, рассказали РБК в пресс-службе Домодедовской таможни.

«Стоимость имитаторов запахов валюты варьируется в пределах от 7 тыс. руб. до 19 тыс. руб.», — уточнил собеседник РБК. По его словам, закупка «запаховых имитаторов валюты» осуществляется для обучения и регулярных тренировочных занятий со служебными собаками таможни на поиск наличной валюты.

«В Домодедовской таможне уже есть служебные собаки, обученные на поиск валюты», — пояснил также представитель службы, заметив, что работа по данному направлению «ведется уже более двух лет». ​

Согласно законодательству, после вступления России в 2010 году в Таможенный союз, куда также входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, все таможенные правила ввоза и вывоза товаров и денег из и в страну регулируются Таможенным кодексом.

По этому документу, без декларации на территорию России в 2017 году разрешено ввозить денежные средства в любой валюте мира в сумме, эквивалентной не больше $10 тыс.

В случае, если эта сумма превышает лимит, надо оформить таможенную декларацию, в которой должны быть перечислены все ввозимые валюты, а также указано, сколько именно средств перевозится в каждой из них (при пересчете используется официальный курс каждой валюты по отношению к доллару США, установленный российским Центробанком).

Вывезти из России также можно любую валюту, равную в эквиваленте $10 тыс. При превышении этого лимита вывоз наличных возможен только в случае, если ранее такая же сумма была ввезена на территории России, либо же иностранная валюта была приобретена резидентом другого государства. ​

Несоблюдение соответствующего порядка, согласно ст. 200 УК РФ, считается контрабандой. Наказание за это деяние в зависимости от того, как оно совершалось, сколько в этом деле участвовало человек и как много денег пытались перевезти злоумышленники, варьируется от штрафа в размере трехкратной суммы от ввозимой до ограничения свободы до двух лет. ​

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