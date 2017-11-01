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15:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы из-за утечки воды экстренно отключили воду

Потребители остались и без холодного, и без горячего водоснабжения.

Сегодня днем, 1 ноября, в нескольких домах Советского района Уфы экстренно отключили как горячее, так и холодное водоснабжение. Причной стала утечка воды по адресу улица Цюрупы, 100. Водоснабжение восстановят сразу после проведение ремонтных работ. Временные неудобства придется потерпеть работникам организаций по следующим адресам: Цюрупы, 100/1 (Республиканский противотуберкулезный диспансер); ул. Цюрупы, 100/102 (Управление по контролю и надзору в сфере образования); ул. Цюрупы, 100, Достоевского, 97/1.

Телефон диспетчерской: 232−66−70, напомнили в пресс-службе городской администрации.

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