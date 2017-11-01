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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму газ по поврежденным газопроводам запустят в течение часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Газ по двум поврежденным газопроводам в Крыму будет пущен в течение часа-полутора, заявил РИА Новости глава компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

Источник: РИА Новости

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Тарасов отмечал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

«Повреждения еще ликвидируются: перевариваются, ввариваются. Через час будет пуск газа, может быть, через полтора. На одном газопроводе раньше, на другом позже. Пока газ не подается»
Тарасов

Ранее сообщалось, что ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

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