В Крыму газ по поврежденным газопроводам запустят в течение часа

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Тарасов отмечал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.