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16:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом неизвестный поджег дом, есть погибшие

Неизвестный выстрелил из оружия в окно дома и поджег здание в Руднянском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел ночью 1 ноября. Злоумышленник уничтожил строение на улице Украинской в рабочем поселке Рудня. В результате поджога пострадала 63-летняя хозяйка дома. От полученных травм она скончалась в больнице.

В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника, причастного к пожару.

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