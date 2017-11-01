Под Волгоградом неизвестный поджег дом, есть погибшие
Неизвестный выстрелил из оружия в окно дома и поджег здание в Руднянском районе Волгоградской области.
Неизвестный выстрелил из оружия в окно дома и поджег здание в Руднянском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел ночью 1 ноября. Злоумышленник уничтожил строение на улице Украинской в рабочем поселке Рудня. В результате поджога пострадала 63-летняя хозяйка дома. От полученных травм она скончалась в больнице.
В настоящее время полицейские проводят