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16:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанку арестовали за жестокое убийство подруги

Труп нашли еще в августе.

В Нижней Туре раскрыли убийство 32-летней женщины, обезображенный труп которой нашли еще 5 августа 2017 года. Как выяснилось, со свердловчанкой расправилась подруга.

Со слов родителей погибшей, их дочь вела асоциальный образ жизни и часто уходила из дома. Поэтому они не сразу забили тревогу, когда женщина не вернулась после Дня города — 29 июля 2017 года. Оказалось, что в тот день она подралась с 30-летней подругой, и последняя расправилась с ней. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По одной из версий, у женщин были отношения с одним мужчиной.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков добавил, что злоумышленница ранее была четырежды судима за кражу, а также причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. В настоящее время женщина арестована, ей предъявлено обвинение.

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