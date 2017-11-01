Свердловчанку арестовали за жестокое убийство подруги

Со слов родителей погибшей, их дочь вела асоциальный образ жизни и часто уходила из дома. Поэтому они не сразу забили тревогу, когда женщина не вернулась после Дня города — 29 июля 2017 года. Оказалось, что в тот день она подралась с 30-летней подругой, и последняя расправилась с ней. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.